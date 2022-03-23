Казахстан помог выехать еще 7 гражданам из Украины в Польшу

CentralAsia (KZ) - Посольство Казахстана отправило еще 7 человек из Украины в Польшу. Об этом сообщается на канале посольства в Telegram.

"23 марта 2022 года Посольство Казахстана в Украине организовало выезд из Львова до Катовице (Польша) семи человек, в том числе детей 12 и 4 лет, а также двух кошек и одной собаки", - говорится в сообщении посольства.

25-го марта планируется вылет гуманитарного борта из города Катовице, который готов взять на эвакуацию граждан Казахстана.

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