Лавров заявил о постоянной смене позиций Украины на переговорах с Россией

CentralAsia (CA) - Украинская делегация постоянно меняет свою позицию на переговорах с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО. Трансляция шла в группе МИД во «ВКонтакте».

«Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», — сказал он.

Лавров предположил, что Киев «держут за руки» США, которым не выгодно быстрое завершение переговоров. В это время США продолжат поставлять Украине оружие. Затягивание нацелено на то, чтобы драматизировать ситуацию и позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому требовать вмешательства НАТО, сказал министр.

При этом Россия изложила четкие позиции и установила «красные линии», которые в этот раз не позволит нарушить, отметил Лавров. Он добавил, что Украина должна провести выборы в Донбассе, амнистию для участников военных действий и раскрыть экономические связи. Только после этого стороны смогут говорить о том, чтобы отдать Киеву контроль над границей.