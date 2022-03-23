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Российскому послу в Польше вручили ноту о выдворении 45 дипломатов
Сергей Андреев
Сергей Андреев
Предыстория: Власти Польши решили выслать более 40 российских дипломатов

CentralAsia (CA) -  Посол РФ в Польше Сергей Андреев получил в МИД республики ноту о высылке 45 российских дипломатов, сообщает ТАСС.

«Я получил ноту МИД о высылке 45 наших сотрудников - посольства, торгового представительства - за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции», - сообщил он журналистам в среду после визита в министерство иностранных дел.

Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально - пять дней.

«Разные сроки. Максимально - пять дней, - сказал посол, отвечая на вопрос о сроках выезда дипломатов.

При этом сам Андреев в списке не фигурирует. «Я не объявлен персоной нон грата. Остаюсь», - заявил он.

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