Российскому послу в Польше вручили ноту о выдворении 45 дипломатов

Сергей Андреев

CentralAsia (CA) - Посол РФ в Польше Сергей Андреев получил в МИД республики ноту о высылке 45 российских дипломатов, сообщает ТАСС.

«Я получил ноту МИД о высылке 45 наших сотрудников - посольства, торгового представительства - за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции», - сообщил он журналистам в среду после визита в министерство иностранных дел.

Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально - пять дней.

«Разные сроки. Максимально - пять дней, - сказал посол, отвечая на вопрос о сроках выезда дипломатов.

При этом сам Андреев в списке не фигурирует. «Я не объявлен персоной нон грата. Остаюсь», - заявил он.