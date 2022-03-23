Российскому послу в Польше вручили ноту о выдворении 45 дипломатов
- Азия и мир, политика
- 17:40, 23 марта 2022
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Сергей Андреев
CentralAsia (CA) - Посол РФ в Польше Сергей Андреев получил в МИД республики ноту о высылке 45 российских дипломатов, сообщает ТАСС.
«Я получил ноту МИД о высылке 45 наших сотрудников - посольства, торгового представительства - за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции», - сообщил он журналистам в среду после визита в министерство иностранных дел.
Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально - пять дней.
«Разные сроки. Максимально - пять дней, - сказал посол, отвечая на вопрос о сроках выезда дипломатов.
При этом сам Андреев в списке не фигурирует. «Я не объявлен персоной нон грата. Остаюсь», - заявил он.
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