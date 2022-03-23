В Таджикистане похоронили военнослужащих, воевавших в составе российской армии и погибших в Украине

CentralAsia (TJ) - Тела не менее четырех погибших в Украине уроженцев Хатлонской и Согдийской областей Таджикистана доставлены на родину, передает Asia Plus.

Власти России и Таджикистана о жертвах войны на Украине не сообщают. Родственники погибших таджикистанцев воздерживаются от общения с журналистами.

17 марта в селе Тудабоён района Хамадони похоронили 50-летнего военнослужащего российской армии Саидакбара Саидова, который погиб на Украине. Тело доставили несколько офицеров 201-й российской военной базы в Таджикистане. Когда, в каком регионе Украине и при каких обстоятельствах погиб уроженец Таджикистана – не сообщается.

Военнослужащие 201-й РВБ доставили в район Хамадони и тело 38-летнего Рамазона Муртазоева, также убитого на войне в Украине.

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Минобороны России подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе «спецоперации» на Украине. Российское издание «Комсомольская правда» со ссылкой на Минобороны РФ 20 марта опубликовало информацию, что на войне в Украине погиб 9861 российский солдат и еще 16153 получили ранения. Спустя некоторое время данные о потерях были удалены.

Тем временем, украинские СМИ со ссылкой на Центр оборонных стратегий обнародовали список российских военнослужащих, воюющих на территории Украины. В списках данные более 20 тысяч человек, там их фамилии имени и отчества, звания и номера воинских частей, где проходят службу российские военные. Сообщается, что около 6 тыс. из них – из стран Центральной Азии, в том числе примерно 100 военнослужащих – уроженцы Таджикистана.

На сегодняшний день сотни тысяч граждан Таджикистана получили российские паспорта. Между РФ и Таджикистаном подписано соглашение о двойном гражданстве, которое позволяет гражданам обоих государств владеть сразу двумя паспортами.

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