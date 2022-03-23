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Президент России поручил перевести для Европы платежи за газ в рубли
М. Стулов / Ведомости
М. Стулов / Ведомости

CentralAsia (CA) -  Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», — сказал Путин.

Путин уточнил, что с вложившихся условиях «совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла».

При этом, подчеркнул он, Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.

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