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Администрация Улан-Батора приняла посла Польши

CentralAsia (MNG) -  Первый заместитель губернатора столицы Монголии, отвечающий за политику развития Ж.Сандагсурэн принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Польша в Монголии Кшиштофа Бойко.

Стороны обменялись мнениями о подготовке к визиту в Улаанбаатар 5-10 апреля членов Европейского делового клуба - польских бизнесменов. В состав делегации вошли представители строительной и малой авиационной промышленности.

Около 70-80% экономики Польши приходится на частный сектор. Последние два года из-за пандемий коронавируса деловые встречи между двумя странами не организовывались. В связи с этим Ж.Сандагсурэн выразил готовность сотрудничать во всех вопросах, касающихся организации встречи для того, чтобы она прошла максимально результативно.

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