Более сотни аварий за один день произошли в Нур-Султане из-за сильной метели

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане за день из-за плохих погодных условий произошли 123 аварии, передает пресс-служба Департамента полиции столицы РК.

«В Нур-Султане с утра зарегистрировано 123 ДТП. Департамент полиции предупреждает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Настоятельно рекомендуем, учитывая сложную метеообстановку, воздержаться от дальних поездок за пределы города», - говорится в сообщении.

Особую осторожность полицейские попросили проявлять не только водителям, но и пешеходам.

«В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги», - призвали в полиции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения