экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Более сотни аварий за один день произошли в Нур-Султане из-за сильной метели

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане за день из-за плохих погодных условий произошли 123 аварии, передает пресс-служба Департамента полиции столицы РК.

«В Нур-Султане с утра зарегистрировано 123 ДТП. Департамент полиции предупреждает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Настоятельно рекомендуем, учитывая сложную метеообстановку, воздержаться от дальних поездок за пределы города», - говорится в сообщении.

Особую осторожность полицейские попросили проявлять не только водителям, но и пешеходам.

«В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги», - призвали в полиции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Как виртуальный фондовый рынок отреагировал на российско-украинскую войну?
  • В Китае сообщили о приостановке поисковых работ на месте крушения Boeing 737
  • Президент России поручил перевести для Европы платежи за газ в рубли


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com