Более сотни аварий за один день произошли в Нур-Султане из-за сильной метели

- Казахстан, происшествия
- 23:48, 23 марта 2022
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CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане за день из-за плохих погодных условий произошли 123 аварии, передает пресс-служба Департамента полиции столицы РК.
«В Нур-Султане с утра зарегистрировано 123 ДТП. Департамент полиции предупреждает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Настоятельно рекомендуем, учитывая сложную метеообстановку, воздержаться от дальних поездок за пределы города», - говорится в сообщении.
Особую осторожность полицейские попросили проявлять не только водителям, но и пешеходам.
«В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги», - призвали в полиции.