Шавкат Мирзиёев принял делегацию Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 23 марта президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Были рассмотрены практические аспекты расширения взаимовыгодного сотрудничества регионов Узбекистана с Татарстаном, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил Шавката Мирзиёева посетить Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию.

Растут объёмы и качественно расширяется номенклатура взаимной торговли, реализуется целый ряд инвестиционных проектов. Сегодня дан старт новому совместному проекту технологического парка «Чирчик» в Ташкентской области.

По итогам 2021 года татарстано-узбекистанский товарооборот составил почти 200 миллионов долларов и вырос на 23,5%. Однако, добавил Минниханов, есть еще огромный потенциал для развития сотрудничества, который пока не используется в полной мере. В настоящее время подписаны и реализуются ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами.

Президент Татарстана напомнил, что на сегодня в Узбекистане и Казахстане проживает наибольшее количество татар за пределами Российской Федерации. В частности, в Узбекистане примерное количество татар превышает 300 тысяч человек. Самые крупные диаспоры татар Узбекистана проживают в Ташкентской и Самаркандской областях.

Достигнута договорённость о продолжении активных контактов на разных уровнях и совместной работы на основе «дорожной карты».