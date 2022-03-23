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Президент Узбекистана поручил не допустить роста цен на продукты

CentralAsia (UZ) -  В среду, 23 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам обеспечения устойчивости экономики, в ходе которого дал правительству поручение не допустить роста цен на продукты и поддержать стабильность на валютном рынке.

«Нам нужно определить конкретные меры, чтобы события в мире не сказались негативно на результатах. Особенно, необходимо создать условия для предпринимателей и оказывать им всемерную поддержку», - сказал президент.

Министерству экономического развития и сокращения бедности и Министерству инвестиций и внешней торговли поручено наладить ежедневный диалог с предпринимателями, помогать их проектам и экспортно-импортным операциям.

Поручено проводить ежедневный мониторинг отраслей и регионов, оперативно принимать меры по предотвращению потенциальных рисков. Отмечена важность дальнейшего упрощения системы револьверного кредитования предприятий для пополнения оборотных средств.

Президент также затронул вопросы экспорта, дал указания по решению транспортно-логистических вопросов предприятий-экспортеров, частичной компенсации их транспортных расходов.

Во время совещания правительству было поручено обеспечить потребности населения путем поддержания стабильности цен на внутреннем рынке, оказания помощи предпринимателям, осуществляющим импорт пшеницы, растительного масла, сахара и других продуктов питания. Вновь отмечено, что основной задачей правительства является снижение инфляции и обеспечение скорейшего возвращения ее показателей к целевым.

Центробанку поручено применять, с учетом неопределенной ситуации на внешнем валютном рынке, осторожный подход к обеспечению стабильности внутреннего валютного рынка и гибкости обменного курса. Подчеркнута важность ежедневно отслеживать ситуацию на внутреннем валютном рынке и информировать предпринимателей и широкую общественность о текущей ситуации, ожидаемых изменениях и принимаемых мерах.

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