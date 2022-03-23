В Туркменистане устанавливают портреты нового президента

CentralAsia (TM) - Портреты нового президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова появятся во всех госучреждениях страны.

Учреждениям и организациям уже поручили замену изображений, правившего страной 15 лет, президента Гурбангулы Бердымухамедова на портреты его сына. Сердар Бердымухамедов, как утверждают власти, получивший на выборах 72, 97 процента голосов, 19 марта официально заменил своего отца на посту главы государства.

В Лебапском велаяте портреты нового президента Туркменистана появились уже в учреждениях правоохранительных органов. Распоряжение заменить портреты и разместить изображения Сердара Бердымухамедова уже получили учреждения сфер образования и здравоохранения. Об этом 23 марта сообщили источники Азатлыка в регионе.

По их словам, сотрудники правоохранительных органов, в частности полицейские приобретают портреты за свой счет. Изображения нового главы государства уже появились в кабинетах районных полицейских учреждений.

В частности, в средних школах Фарапского этрапа Лебапского велаята в прошлые выходные директора были заняты организацией замены портретов. По словам источников, руководители столкнулись с рядом сложностей, при выполнении требований по замене портретов.

"Для директоров школ это большая проблема. Возникает вопрос, что делать с портретами "Аркадага". Многие не знают, снимать их или оставлять. Если оставлять, теперь бюджетников ждут двойные расходы", - сообщает источник в Туркменабаде.

В Туркменистане замена президентских портретов осуществляется регулярно и за счет населения.

В прошлом замена портретов президнета Гурбангулы Бердымухамедова в учреждениях и на предприятиях осуществлялась в начале каждого года. Каждый год на изображениях главы государства менялся цвет одежды, иногда менялся образ президента.

Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана 19 марта, заменив на посту главы государства своего отца Гурбангулы Бердымухамедова, руководившего страной в течении 15 лет. Это стало прецедентом передачи власти от отца к сыну в Центральной Азии.

Досрочные президентские выборы в Туркменистане были объявлены вслед за решением Гурбангулы Бердымухамедова уйти со своего поста. 11 февраля на экстренном заседании "Халк Маслахаты" Г.Бердымухамедов объявил о своем желании «дать дорогу молодым в управлении государством».