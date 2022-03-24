экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская конторсионистка исполнявшая изгиб Маринелли более четырех минут, установила мировой рекорд Гиннеса

CentralAsia (MNG) -  Конторсионистка Цацрал Эрдэнэбилэг установила мировой рекорд Гиннесса по «Самому долгому удержанию положения изгиба Маринелли» в течение невероятных 4 минут и 17 секунд.

Этот выдающийся рекорд был достигнут на съемках шоу Rekorlar Dunyasi в Стамбуле, Турция, в 2013 году.

Наибольшее время удержания позы Маринелли составляет 4 минуты 17 секунд и было достигнуто Цацрал Эрдэнэбилэг (Монголия) на съемках «Rekorlar Dunyasi» в Стамбуле, Турция, 17 июля 2013 года.

Цацрал, родом из Монголии, сейчас живет в Лас-Вегасе и выступает с Cirque du Soleil и MSC Cruises.

Изгиб Маринелли — это сложная форма искривления, которая требует от исполнителя баланса всего веса тела на прикусной пластине. Ноги сгибаются так, чтобы ягодицы касались головы, а пальцы ног были направлены вперед. Это считается очень сложным и даже опасным ходом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Шавкат Мирзиёев принял делегацию Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым
  • ЦБ Монголии окружяет себя стеной, поскольку украинский кризис подвергает экономику испытанию
  • Монгольская конторсионистка исполнявшая изгиб Маринелли более четырех минут, установила мировой рекорд Гиннеса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com