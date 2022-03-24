Монгольская конторсионистка исполнявшая изгиб Маринелли более четырех минут, установила мировой рекорд Гиннеса

CentralAsia (MNG) - Конторсионистка Цацрал Эрдэнэбилэг установила мировой рекорд Гиннесса по «Самому долгому удержанию положения изгиба Маринелли» в течение невероятных 4 минут и 17 секунд.

Этот выдающийся рекорд был достигнут на съемках шоу Rekorlar Dunyasi в Стамбуле, Турция, в 2013 году.

Наибольшее время удержания позы Маринелли составляет 4 минуты 17 секунд и было достигнуто Цацрал Эрдэнэбилэг (Монголия) на съемках «Rekorlar Dunyasi» в Стамбуле, Турция, 17 июля 2013 года.

Цацрал, родом из Монголии, сейчас живет в Лас-Вегасе и выступает с Cirque du Soleil и MSC Cruises.

Изгиб Маринелли — это сложная форма искривления, которая требует от исполнителя баланса всего веса тела на прикусной пластине. Ноги сгибаются так, чтобы ягодицы касались головы, а пальцы ног были направлены вперед. Это считается очень сложным и даже опасным ходом.

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