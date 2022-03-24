ЦБ Монголии окружяет себя стеной, поскольку украинский кризис подвергает экономику испытанию

CentralAsia (MNG) - Экономические последствия российского вторжения в Украину и введение Западом жестких санкций против Москвы в ответ на это начинают тревожить Монголию.

Через четыре дня после того, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, управляющий Банка Монголии (БМ) Лхагвасурен Бядран заявил журналистам, что национальный кредитор может похвастаться резервами в размере 4,3 млрд долларов на начало 2022 года, и что резервов более чем достаточно. на семь-восемь месяцев. Тем не менее, были случаи, когда клиенты банков не могли совершать платежи за границу на сумму более 4 млн монгольских тугриков (менее 1700 долларов США) и не могли получать более 1000 долларов США в день.

Клиенты были проинформированы их банками о том, что центральный банк установил лимиты на операции с иностранной валютой. Однако 21 марта Банк Монголии предоставил местному информационному агентству Ikon заявление, в котором говорится, что на валютный рынок не наложено никаких ограничений. В нем говорилось: «Банк Монголии не вводил никаких ограничений на операции с иностранной валютой. Менеджеры этих банков вводят в заблуждение, убеждая своих клиентов в том, что Банк Монголии установил такие ограничения. Банк Монголии направит предупреждение банки, которые решили ограничить обмен иностранной валюты».

БМ предположил, что отдельные банки могли устанавливать собственные лимиты на сумму долларов, которую можно снять, с учетом их внутренних резервов.

Какими бы ни были факты, нет никаких сомнений в том, что украинский кризис подвергает экономику Монголии серьезному испытанию. Инфляция колебалась около 13% с января, а в феврале превысила 14%. Центральный банк заявил в начале января, что инфляция снизится, как только экспорт снова вырастет, но строгая политика Китая по «нулевому ковиду» по-прежнему мешает Монголии поставлять полезные ископаемые и и коксующийся уголь своему гигантскому соседу, нанося серьезный удар по экономическим показателям страны.

С начала войны на Украине курс тугриков резко упал с 2842 до 2910 долларов США. Учитывая глобальные скачки цен, центральный банк сейчас изучает следующий шаг, который он может предпринять, чтобы предотвратить дальнейшее обесценивание национальной валюты. Остается непреклонным в том, что не хочет развертывать резервы для усиления тугрика. Но ситуация ухудшается. Некоторые торговые точки FX прекратили продажу долларов или продают по крайней мере 3100 тугриков.

Есть также рассказы о людях, обменивающих огромные суммы рублей на доллары.

На пресс-конференции, посвященной тревоге общества по поводу инфляционного давления, Лхагвасурэн сказал: «В экономике возникла неопределенность. В 2021 году платежный баланс показал дефицит в размере $220 млн. В этом году мы начали в первый месяц с дефицитом в $500 млн. Это было связано с ростом импорта, постковидным экономическим ростом. И с этой войной несомненно, что к концу года платежный баланс будет в дефиците».

После того, как разразился конфликт и российский рубль упал перед лицом ответных санкций, некоторые монгольские экономисты призвали прекратить обмен рублей, но Банк Монголии не издал постановления. Однако центральный банк ясно дал понять, что курс рубля в стране увеличился после вторжения. В нем говорится: «Если мы посмотрим на среднюю сумму рублевых транзакций с 2019 года по настоящее время, максимум 30 миллионов долларов США в рублях было использовано для платежей и обменов в стране [ежемесячно]. Общая сумма составляет 92 миллиона долларов США. рублевых операций было совершено с начала текущего года по 18 марта. Также за это время сумма купленных рублей составила $4,2 млн. Это говорит о том, что количество рублей, купленных банками на внутреннем рынке, значительно меньше суммы продано».

Чтобы сохранить резервы, Банк Монголии работает над ограничениями — одно из ограничений может предусматривать ограничения на импорт предметов роскоши, включая автомобили, — и будет отслеживать определенные транзакции. «Только поддерживая экспорт, мы сможем иметь определенные валютные резервы. Необходимо предпринять шаги для вывода продуктов горнодобывающей промышленности на рынок. На сегодняшнем аукционе банки подали заявки на 162 млн долларов, а мы подали 50 млн долларов», — отметили в ЦБ 22 марта.

Банки, по словам центрального банка, раньше отправляли информацию о платежах в иностранной валюте один раз в месяц. «Однако, — добавил Лхагвасурэн, — теперь мы ежедневно получаем информацию о любых транзакциях на сумму более 50 000 долларов, чтобы контролировать цели, для которых [твердая] валюта отправляется за границу. Требуется план на случай непредвиденных обстоятельств, если тугрик продолжит обесцениваться».

Лхагвасурэн также предположил, что для поддержания устойчивого экономического прогресса Монголии правительство должно отложить некоторые из своих целей. «Некоторые инвестиции государственного бюджета необходимо отложить в этом году», — сказал он. «Необходимо сократить затраты, которые невозможно понести, [например, на] строительные работы, которые еще не сданы в эксплуатацию».

источник: bneIntelliNews

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