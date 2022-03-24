Монгольский проект НПЗ будет завершен вовремя

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра Монголии С.Амарсайхан встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Монголии М.П.Сингхом и представителем JMC Projects India, генерального подрядчика проекта нефтеперерабатывающего завода.

JMC Projects India поблагодарила за решение проблемы с товарами первой необходимости, застрявшими на границе с Китаем во время проекта из-за сложившейся ситуации. Компания также сообщила, что повышение цены является насущным вопросом для реализации следующего этапа проекта, поэтому необходимо, чтобы обе стороны договорились о единой цене. Она также обещала, что проект будет завершен без задержек, несмотря на трудности, вызванные такими факторами, как транспорт, логистика и рост цен.

«Международные перевозки замедляются из-за ситуации в мире», — сказал С.Амарсайхан. Правительство делает упор на грузовые перевозки всеми возможными способами.

«В настоящее время осуществляется ввоз грузов не только через Замын-Ууд, но и через Гашуунсухайт. В результате всех мер, предпринятых монгольской стороной, с 12 числа текущего месяца границу начали пересекать 30 контейнеров в сутки и 200 грузовиков в сутки. С 1 апреля увеличим перевозку угля до 300 грузовиков в сутки», — сказал С.Амарсайхан.

Однако они договорились о следующем этапе проекта и подчеркнули важность скорейшего решения вопроса, быстрого начала работ и своевременного их завершения.

15 января 2021 года в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь состоялась церемония начала строительства объектов непроизводственного назначения нефтеперерабатывающего завода.

Возможность начать эту работу во время пандемии коронавируса во всем мире была получена в результате совместных усилий и объединения всех сил госкомпании «Нефтеперерабатывающий завод Монголии», консультанта по управлению проектом, инженеров компании «Engineers India Limited» и участников проекта при поддержке правительства Монголии и правительства Индии, а также соответствующих государственных учреждений и местных органов самоуправления.

Генеральным подрядчиком работает индийская компания «JMC Projects India», которая построит административное здание, склад, ремонтный цех, здание пожарной части, пункт первой помощи, лабораторию, приемную, систему водоснабжения и инфраструктуру площадки нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

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