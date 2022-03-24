CentralAsia (MNG) - С докладом выступил министр финансов Б.Жавхлан. Конфликт между Россией и Украиной регулярно обсуждается на заседании кабинета министров. Существует риск некоторого экономического воздействия.

«Мы импортируем только из России, и наш экспорт в Россию очень мал. Монголия импортирует 75% своего топлива из России. В настоящее время задержек с поставками топлива в Монголию не было», — сказал он.

«В ближайшем будущем мы будем сотрудничать с Банком Монголии, чтобы защитить наши валютные резервы и увеличить экспортную продукцию и доходы. На сегодняшнем заседании Кабинета Министров принято решение об увеличении производства «Эрдэнэс Таван Толгой» с 1 апреля», — сказал Б.Жавхлан.

«Тот факт, что крупнейшие страны мира принимают экономические меры против России, оказывает прямое и косвенное влияние на экономику Монголии», — сказал он. Однако проблем с импортным топливом или платежами не было. Российская сторона заявила, что не будет менять поставку, и мы своевременно вносим платежи. Например, с начала конфликта мы без каких-либо препятствий выплатили 180 миллионов долларов в виде платежей за топливо».

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