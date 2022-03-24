Монголия намерена прекратить импорт автомобилей класса люкс, в том числе Land Cruiser-300

CentralAsia (MNG) - В Монголии для сокращения оттока долларов США предлагается сократить импорт предметов роскоши.

В 2021 году общий объем экспорта Монголии составит 8,5 миллиарда долларов, 92 процента из которых придется на добычу полезных ископаемых, таких как медь, уголь, железная руда и золото. С начала 2022 года экспортная выручка была ниже нормы, упав на 20 процентов в январе и феврале по сравнению с 2021 годом.

Импорт увеличился на 20-30 процентов в январе и феврале. Товары народного потребления составляют большую часть всего импорта нашей страны, или 32 процента.

В 2021 году Монголия импортировала товаров на сумму 7,9 млрд долларов, из которых 2-3 млрд долларов составили товары общего потребления.

Из них $500-600 млн тратится на легковые автомобили, в том числе на автомобили класса люкс, такие как Land Cruiser-300 и Lexus-600. По данным Банка Монголии, статистика показывает, что эта тенденция импорта, как ожидается, увеличится и в 2022 году.

Банк Монголии также заявил, что предложит Великому Государственному Хуралу, правительству и директивным органам принять меры по сокращению импорта неосновных и экономичных потребительских товаров, включая импорт предметов роскоши и роскошных автомобилей.

Поскольку валютные резервы с начала года сократились на миллиарды долларов, правительство стремится увеличить свои валютные резервы, сосредоточившись на импорте и увеличении экспорта.

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