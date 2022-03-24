Умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт

CentralAsia (KG) - На 85-м году жизни скончалась Мадлен Олбрайт - ветеран американской политики и первая женщина в истории, возглавившая внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов. Об этом передает Би-Би-Си.

Представитель госдепартамента сообщил журналистам, что Олбрайт скончалась от рака.

"Влияние, которое она оказала на это здание, ощущается каждый божий день, - заявил Нед Прайс. - Она была первопроходцем, первой женщиной на посту госсекретаря, и в буквальном смысле слова открыла двери для большого сегмента наших сотрудников".

Среди тех, кто отдал должное наследию Мадлен Олбрайт, был и нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, по словам которого Олбрайт была движущей силой в борьбе за свободу и большим сторонником НАТО.

В свою очередь экс-президент США Джордж Буш-младший подчеркнул, что Олбрайт на собственном опыте знала, какую важную роль играют в нашем мире общественные свободы.

Рожденная в 1937 году в Чехословакии в семье дипломата, в США Олбрайт попала с родителями в 11-летнем возрасте, вскоре после окончания Второй мировой, а в 1957 году получила американское гражданство.

Мадлен Олбрайт начала работать в Белом доме в администрации Джимми Картера и позже была советником по вопросам международной политики у целого ряда кандидатов в президенты и вице-президенты.

Свою первую дипломатическую должность американского посланника в ООН Олбрайт получила вскоре после инаугурации Билла Клинтона в 1993 году.

Тогда она запомнилась резкой критикой в адрес Бутроса Бутроса-Гали, занимавшего пост генсека ООН и самоустранившегося от принятия решений во время печально известного геноцида в Руанде.

В 1997 году, несмотря не резкую оппозицию со стороны ее противников в Белом доме, Олбрайт была назначена на пост госсекретаря США.

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