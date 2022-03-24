Украина не будет участвовать в саммите НАТО, - МИД Украины

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Делегация Киева не будет принимать участие в саммите НАТО, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу «Украина-24».

«Мы не принимаем участие в этом саммите, физически там не будет украинской делегации», - заявил он.

На вопрос, ожидает ли он какого-либо «прорыва» от саммита НАТО, глава украинского МИД сказал: «Нет, к сожалению, не ожидаю, потому что объективно оцениваю ситуацию внутри альянса и его готовность к каким-то жестким, радикальным действиям». «В настоящий момент, конкретно на сегодня, на завтра, такого нет, но нужно работать, и результат, несомненно, будет, просто со временем», - утверждал он.

На вопрос о возможности направления на Украину миротворческой миссии НАТО Кулеба сказал: «Да, это революционная инициатива, для того чтобы ее реализовать, необходим консенсус всех членов альянса. В настоящий момент такого консенсуса нет».

Экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, пройдет 24 марта в брюссельской штаб-квартире организации. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши направить миротворческие силы альянса на Украину, заявил о том, что Североатлантический альянс не будет отправлять туда войска. По его словам, «важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО». Кроме того, как подчеркнул генсек, НАТО также продолжает исключать возможность установить бесполетную зону над Украиной, поскольку это будет означать войну с Россией.