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В Узбекистане процентные ставки по ипотечным и образовательным кредитам не изменятся до конца года

CentralAsia (UZ) -  Процентные ставки по программам ипотеки и образовательным кредитам в Узбекистане останутся без изменений. Об этом после совещания под председательством президента 23 марта сообщил министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов.

Как сообщила Газета.уз, глава Минфина РУз отметил, что Центральный банк повысил основную ставку с 14% до 17% в ответ на происходящие изменения в финансовом и валютном рынках. По его словам, это решение является временным инструментом, которым регулятор воспользовался под влиянием внешних факторов.

К основной ставке ЦБ привязаны многие государственные программы, в том числе ипотечная программа и образовательные кредиты. Из государственного бюджета выделяются ресурсы банкам на финансирование ипотечных кредитов сроком до 20 лет, а на образовательные — до 7 лет.

«Согласно законодательству, ставки по этим ресурсам и ставки банковских кредитов должны были вырасти на 3 процентных пункта. Но было дано поручение [президентом] не применять эту меру до конца года, то есть процентные ставки по программе ипотеки и образовательным кредитам не будут повышаться», — подчеркнул он.

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