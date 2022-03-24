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Делегация Татарстана в ходе визита в Узбекистан заключила 20 договоров и соглашений

CentralAsia (UZ) -  В рамках рабочего визита президента Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан стороны заключили 20 соглашений и меморандумов о развитии двухстороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе главы РТ.

Хокимиятом города Ташкента и правительством Татарстана была подписана «дорожная карта» по расширению сотрудничества на 2022−2023 годы. Также определенные договоренности о развитии отношений достигнуты между Нижнекамским муниципальным районом и муниципалитетом города Чирчик (Республика Узбекистан).

О сотрудничестве договорились Казанский (Приволжский) федеральный университет и Центр геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана, КЭР-холдинг и Узбекнефтегаз, город Иннополис и ООО Bilim Tech, АО ОЭЗ Иннополис и ООО Дирекция технологического парка программных продуктов и информационных технологий, Университет Иннополис и Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Ранее сообщалось, что, несмотря на пандемию, товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном неуклонно растет, по итогам 2021 года он составил $200 млн. Узбекские предприятия активно сотрудничают компаниями "Камаз", "Татнефть", "Химград", "КЭР-Холдинг" и другими флагманами экономики этого российского региона.

Кроме того, в рамках визита Минниханов встретился с представителями татарской диаспоры Узбекистана.

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