Совбез ООН не принял резолюцию России по гуманитарной ситуации на Украине

Фото: Associated Press

CentralAsia (CA) - Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о призыве к прекращению огня на Украине для эвакуации мирного населения, сообщает Reuters.

«За» проголосовали 2 члена (Россия и Китай) СБ ООН, 13 (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) воздержались, голосов «против» не было. Для того, чтобы резолюцию приняли, необходимо девять голосов из 15 при условии, что никто из постоянных членов (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) не воспользуется правом вето.

Российскую резолюцию раскритиковала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, заявив, что Москву «не волнует ухудшение гуманитарной ситуации» на Украине. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил сожаление из-за того, что документ не приняли, и призвал членов Совбеза «преодолеть политические разногласия», и «отреагировать на гуманитарный кризис прагматично и конструктивным образом».

Резолюция по гуманитарной ситуации на Украине была подготовлена Россией после того, как Франция и Мексика отказались от согласования своего варианта и вынесли его на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Соавторами российского проекта выступили Белоруссия, КНДР и Сирия.

Российская сторона представила проект своей гуманитарной резолюции по Украине 15 марта, документ призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц, подчеркивая необходимость того, чтобы заинтересованные стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью». Голосование должно было пройти на следующий день, но его перенесли, сообщал первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

18 марта постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия временно сняла запрос на голосование по проекту резолюции; по его словам, решение принято из-за того, что Запад вынуждает коллег не поддерживать документ.