Узбекистан и Индия проводят совместные военные учения

CentralAsia (UZ) - Совместные индийско-узбекские военные учения начались полигоне Янгиарык в Хорезмской области Узбекистана, 22 марта передает телеканал India Today.

Двусторонние учения «Дустлик» (с узб. — дружба) проходят уже в третий раз. Из Индии для участи в маневрах прибыл один взвод из состава Гренадерского полка. Он присоединился к узбекской армии, представленному войсками Северо-Западного военного округа.

Совместные учения будут сосредоточены на проведении контртеррористических операций в пригородных районах. Маневры, которые продлится до 31 марта, нацелены на обмен опытом и укрепление боевого взаимодействия участников.

Вторые военные учения «Дустлик» прошли в марте 2021 года в районе индийского города Ранихет, расположенного в штате Уттаракханд, на севере страны.