Правительство Монголии поддержит политику ЦБ по валютным резервам

Б.Жавхлан

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 23 марта Кабмин обсудил влияние российско-украинского кризиса на экономику Монголии, сообщил министр финансов Б.Жавхлан.

«На каждом заседании Кабинета министров соответствующие министерства представляли возможные пути минимизации негативного эффекта от российско-украинского конфликта. Санкции, введенные против России, также в определенной степени косвенно влияют на ситуацию в нашей стране.

Поскольку это может повлиять на нашу экономику по нескольким каналам, в первую очередь речь идет о внешней торговле. Нефть составляет 75 процентов продукции, импортируемой из России.

В настоящее время «Роснефть» поставляет нефтепродукты в соответствии с договором. С нашей стороны, импортеры осуществляют свои платежи без каких-либо проблем. Поскольку с 24 февраля было закуплено нефти на 180 миллионов долларов США, мы приложим усилия, чтобы сохранить эту сумму.

С точки зрения внешней политики, Монголия продолжает придерживаться той же позиции, что и тогда, когда мы проголосовали за воздержание во время недавней резолюции ООН.

Кроме того, будет продолжена политика поддержания валютных резервов и поддержки экспорта».

«Нам необходимо в ближайший срок реализовать политику по защите валютных резервов и поддержке экспорта. Низок объем роялти из-за ограниченного экспорта основной нашей продукции. Поэтому принято решение о выдаче компании «Эрдэнэс Таван толгой» разрешения на добычу, погрузку и дальние перевозки продукции с 1 апреля. С распространением коронавируса вблизи погранпункта Цагаан хад скопилось 12 миллионов тонн угля. В результате поэтапной его отгрузки с июля прошлого года сегодня осталось 5.4 млн. тонн. Также решено начать международные перевозки, соответственно китайская сторона будет проинформирована об этом, и этот вопрос будет согласован», — сообщил вице-премьер С.Амарсайхан.

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