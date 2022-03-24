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Узбекистан договорился с портами Грузии, Азербайджана и Туркмениста о скидках на транзите грузов

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан договорился с Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном о предоставлении скидок на транзит грузов, сообщил первый замминистра инвестиций и внешней торговли РУз Азиз Воитов.

По его словам, на прошедшем накануне совещании президент дал поручение по дальнейшему уменьшению транспортных расходов предприятий-экспортеров.

"Недавно мы смогли договориться со странами-партнерами, в частности, Азербайджаном и Грузией. Сейчас из портов этих стран идут поставки товаров на 30 процентов дешевле. Кроме того, мы смогли договориться и снизить расходы в Каспийском море. Также есть договоренность по уменьшению транспортных расходов на 50 процентов с портами Туркменбаши и Баку", – рассказал замминистра в эфире телеканала "Узбекистан-24".

Воитов добавил, что министерствами и ведомствами ведется работа по открытию новых транспортных коридоров.

"В рамках этой работы 16 марта был впервые отправлен груз в Узбекистан из порта Мумбаи через Пакистан и Афганистан. Это стало историческим событием. Мы будем и дальше работать над увеличением возможностей для развития потенциала этого транспорта коридора", – подчеркнул он.

По словам чиновника, Агентство по продвижению экспорта РУз компенсирует транспортные расходы экспортеров до 70 процентов.

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