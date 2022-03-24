Подростки и вейпы: проблема курения в Монголии

CentralAsia (MNG) - Массовое увлечение молодежи вейпами и электронными сигаретами бьет тревогу среди населения Монголии.

Был проведен опрос среди 1500 школьников аймака Дархан-Уул, чтобы улучшить их понимание использования вейпы и электронных сигарет и их вредных последствий.

Согласно опросу, 630 или 42 процента их одноклассников заявили, что курят вейпы и электронные сигареты.

Поэтому правительственные и неправительственные организации совместно организуют информационно-пропагандистские мероприятия для повышения осведомленности об опасностях электронных сигарет и предотвращения рака и других заболеваний, связанных с курением, среди подростков. В рамках этого 800 детей участвуют в классных лекциях, а 200 детей участвуют в упражнениях, чтобы укрепить их понимание опасности вейпов и электронных сигарет и болезней здоровья.

Курить электронную сигарету пытаются многие подростки. Согласно собранным статистическим данным, до 40% детей, старше 14 лет, обращаются к использованию этого приспособления.

Внешне вейп напоминает ингалятор, внутри которого находятся картридж с жидкостью и ультразвуковой распылитель. В составе жидкости имеется никотин, который нужен, чтобы дать ощущение курения табака. При вдыхании появляется пар без запаха.

Картриджи имеют такую же классификацию, что и табачные изделия. Лёгкие, суперлёгкие, крепкие и крепкие. Есть жидкости совсем без никотина.

Некоторые считают, что вейп помогает отвыкнуть от курения, благодаря отсутствию смол и других примесей. Содержание никотина в них низкое.

Вейпинг полностью имитирует курение. Доказано, что зависимость от сигарет не химическая, а ритуальная.

Самые печальные последствия употребления – отвыкая от курения табака, человек приобретает зависимость от другого вида парения – электронного.

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