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В этом году для туристов будет организовано 36 культурных мероприятий в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Управление туризма Улан-Батора планирует организовать в этом году 36 мероприятий в области искусства, культуры, спорта и туризма для туристов.

Управление по туризму Улан-Батора будет организовывать такие мероприятия, как конкурсы гостеприимства, выставки, национальные и международные гастрономические фестивали, международные фестивали конной стрельбы из лука и международные марафоны.

Департамент культуры и искусства Улан-Батора проведет танцевальный фестиваль «Венская ночь в Улан-Баторе», Международный театральный фестиваль «Гэгээн Муза», Международный Гала-фестиваль классического искусства, Фестиваль монгольского танца, Международный музыкальный фестиваль «Джаз-сити» и XIV Международный кинофестиваль в Улан-Баторе. Запланировано всего 14 мероприятий от департмента.

Департамент физической культуры и спорта Улан-Батора организует баскетбольный турнир Улан-Баторской лиги, общественную футбольную кампанию и Улан-Баторский международный марафон.

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