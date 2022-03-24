Сегодня ровно месяц начала российской военной «спецоперации» на Украине. Хронология

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CentralAsia (CA) - Сегодня, 24 марта, ровно месяц начала российской военной «спецоперации» на Украине.

CentralAsia подготовило хронологию основных событий.

21 февраля

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. За несколько дней до этого власти ДНР и ЛНР заявили, что украинская армия готовит наступление, а 18 февраля республики начали эвакуацию жителей и объявили всеобщую военную мобилизацию.

22 февраля

Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование Вооруженных сил страны за рубежом после соответствующего обращения главы государства.

24 февраля

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о «специальной военной операции» в Донбассе. Целью операции названа «демилитаризация и денацификация Украины». При этом было заявлено, что оккупации Украины не планируется. В качестве обоснования вторжения Путин заявил о необходимости защиты ДНР, ЛНР и самой России.

На всей территории Украины с 00:00 начал действовать режим чрезвычайного положения. Днем ранее Верховная рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении режима ЧП на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей — в них он был введен еще в 2014 году.

Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.

На Украине ввели военное положение.

Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева.

Президент Украины Зеленский заявил о построении с США, Великобританией, Польшей и ЕС антипутинской коалиции.

Также Зеленский сообщил, что попросил лидеров Великобритании, США, Германии, Польши и Европейского союза закрыть воздушное пространство для России.

Также Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

25 февраля

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

26 февраля

Зеленский потребовал принять страну в Евросоюз. В этот же день страны Евросоюза начали поставлять в Украину оружие.

27 февраля

Зеленский заявил, что Киев официально направил иск против России в Международный суд ООН.

Путин приказал привести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевой службы.

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России.

28 февраля

В Гомеле (Беларусь) прошли российско-украинские переговоры.

Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран мира.

Владимир Путин подписал указ об ответе на санкции США и примкнувших к ним государств.

1 марта

Турция закрыла проливы Босфор и Дарданелла для всех военных кораблей.

2 марта

Власти США закрыли воздушное пространство страны для российских самолетов.

Минобороны России впервые озвучило количество погибших военных на Украине - 498 российских военнослужащих погибли, 1597 военнослужащих получили ранения.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Агрессия против Украины», осуждающую российские военные действия в Украине и требующую от РФ немедленно вывести войска с украинской территории. 141 страна проголосовала «за», 5 стран — «против»: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия. 35 стран воздержались, в том числе: Армения, Китай, Куба, Индия, Иран, Ирак, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Южная Африка, Таджикистан, Вьетнам и другие. Не голосовали 11 стран, в том числе: Азербайджан, Марокко, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла и другие.

3 марта

Состоялся 2 раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня.

7 марта

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

В Кремле назвали условия прекращения военных действий в Украине - Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок», Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.

В Беловежской пуще, Беларусь прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

8 марта

Владимир Зеленский сообщил о готовности к диалогу с Россией по вопросу Крыма и Донбасса. В этот же день Зеленский заявил, что «охладел» к вопросу о вступлении страны в НАТО после того, как стало ясно, что альянс не собирается ее принимать.

10 марта

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт вокруг Украины.

США запретили поставки в Россию долларовых банкнот.

12 марта

Переговоры между делегациями России и Украины перешли в видеоформат.

13 марта

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия и Украина приблизились к компромиссу в переговорном процессе.

14 марта

В видеоформате начался четвертый раунд российско-украинских переговоров.

Роскомнадзор ограничил доступ в Instagram на территории России.

15 марта

Зеленский подписал закон, по которому за сотрудничество с Россией грозит тюремный срок до 15 лет.

МИД РФ сообщил о выходе России из Совета Европы.

Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России.

16 марта

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией ведется подготовка документов, которые после обсудят и подпишут президенты.

21 марта

Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине.

23 марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ОДКБ не поднимался вопрос задействования сил ее стран в военных действиях в Украине

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о призыве к прекращению огня на Украине для эвакуации мирного населения. «За» проголосовали 2 члена (Россия и Китай) СБ ООН, 13 (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) воздержались, голосов «против» не было.

Беженцы, потери среди гражданских лиц и санкции

По данным Организации Объединённых Наций (ООН) на конец суток 21 марта, с начала военных действий на Украине погибли не менее 953 и были ранены не менее 1557 мирных жителей, причём реальные потери, как предполагается, гораздо выше. Были разрушены или повреждены сотни домов.

Кроме того, вторжение вызвало крупный по европейским меркам миграционный кризис: по данным ООН, по состоянию на 23 марта Украину покинуло более 3,5 млн беженцев.

Российские военные действия привели к антивоенным протестам, цензуре в российских СМИ, новым международным санкциям против России, направленным в том числе на частичную изоляцию страны от мировой экономики, ограничениям участия России в ряде спортивных и иных международных мероприятий, закрытию воздушного пространства в нескольких странах. Также санкции ввели в отношении Владимира Путина и ряду других политиков и бизнесменов.

На Украине военные действия привели к обвальному падению экономики, прекращению работы воздушного и морского транспорта и ряду других последствий. В мировом масштабе вторжение и связанные с ним санкции привели к сокращению международной торговли и резкому росту цен на продовольствие и энергоносители.

Потери в личном составе и военной технике

Данные украинской стороны

Согласно обращению президента Украины Владимира Зеленского от 25 февраля, по предварительным оценкам, военные потери со стороны Украины за первый день боевых действий составили 137 человек убитыми, включая 10 офицеров, и ещё 316 ранеными.

28 февраля постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Совете безопасности ООН также заявил, что более 200 военных взято в плен.

12 марта на брифинге для иностранных журналистов Зеленский заявил, что «у нас на сегодня погибло военных где-то 1300 человек».

По сообщению вице-премьер министра Украины Ирины Верещук по состоянию на 19 марта количество военнопленных ВС РФ составило 562 человека.

По состоянию на утро 23 марта, по сообщению Генерального штаба ВС Украины, российские военные потеряли около 15 600 человек личного состава, а также 101 самолёт, 124 вертолёта, 42 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 средств ПВО, 80 системы РСЗО, 267 артиллерийских систем, 517 танков, 1578 ББМ, 15 единиц спецтехники, 1008 военных автомобилей, 70 цистерн с ГСМ, 3 лёгких скоростных катера, 1 корабль.

Данные российской стороны

Вечером 2 марта Конашенков впервые представил официальные данные Министерства обороны России о людских потерях среди российских военнослужащих: 498 погибших и 1597 раненых. Кроме того, он озвучил потери украинской стороны: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными, а также подтверждённое число украинских пленных — 572 человека. 21 марта Конашенков также заявил, что все распространяемые советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком «якобы «реальные данные» о потерях военной техники и личного состава российских вооружённых сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньём».

4 марта Министерство обороны «ДНР» впервые обнародовало статистику потерь своей армии с 24 февраля. Согласно ей, погибли 47 бойцов, ранены — 406.

14 марта официальная газета Вооружённых сил РФ «Красная звезда» сообщила, что около 1,4 тыс. российских военных, ранее получивших ранения, выписаны из медицинских учреждений и отправлены на реабилитацию.

17 марта Русская служба Би-би-си отмечала, что «российское Минобороны считает, что погибших украинских солдат как минимум в 10 раз больше», а 21 марта также отметила, что по состоянию на текущий день сообщение Министерства обороны России от 2 марта были единственным с начала войны случаем официального обнародования данных о количестве погибших с российской стороны.

23 марта на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков озвучил обновлённую информация об общих боевых потерях ВС Украины — 1564 танка и других боевых бронированных машин, 1367 единиц специальной военной автомобильной техники, 627 орудий полевой артиллерии и миномёта, 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов и 158 реактивных систем залпового огня.