Таможня Кыргызстана выявила факт контрабанды двух вертолётов из Таджикистана на $640 тыс

(фото ГТС)

CentralAsia (TJ) - В аэропорту «Манас» Кыргызстана выявили факт контрабанды двух вертолётов прибывшие из Таджикистана ещё в августе прошлого года, сообщает Таможенная служба Кыргызстана.

«На таможенную территорию ЕАЭС в Кыргызской Республики 17 августа 2021 года из города Душанбе Республики Таджикистан прибыли вертолёты «МИ-8», «МТВ-1» в адрес ОсОО «Ф.С.Э». Но в отношении указанных вертолётов с момента прибытия какие-либо таможенные операции не производились, хотя в соответствии с законодательством ЕАЭС, товары должны пройти таможенную процедуру», - отмечает ведомство.

В сообщение говорится, что стоимость товара составляет $640 тыс., материалы переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

Кто является отправителем вертолётов из Таджикистана в Кыргызстан не сообщается, о деятельности принимающей компании - ОсОО «Ф.С.Э» также ничего не известно.

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