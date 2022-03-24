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Россия снимает ограничения на границе с Казахстаном и Монголией

CentralAsia (KZ) -  Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - говорится в сообщении.

С казахстанской же стороны гражданам РК сейчас разрешается выезд на машине один раз в 30 дней без подтверждения цели поездки. Отсчет начинается с даты последнего въезда в Казахстан.

Вылетать разрешено без ограничений в те страны, с которыми возобновлено авиасообщение.

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