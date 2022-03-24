Российские военные взяли под контроль город Изюм на Украине, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Минобороны России заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», - сказал он.

По словам Конашенкова, минувшим вечером и ночью по военным объектам украинских вооруженных сил были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. В результате уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка, который расположен южнее Киева, а также штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск.