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Российская армия потеряла около 15,8 тыс. солдат, 530 танков и 124 вертолета, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 24 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 15 800 человек;

танки - 530;

боевые бронированные машины - 1 597;

артиллерийские системы - 280;

РСЗО - 82;

средства ПВО - 47;

самолеты - 108;

вертолеты - 124;

автомобильная техника - 1 033;

корабли/катера - 4;

цистерны с ГСМ - 72;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50;

специальная техника - 16.

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