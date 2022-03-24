Российская армия потеряла около 15,8 тыс. солдат, 530 танков и 124 вертолета, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 14:31, 24 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 24 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личный состав - около 15 800 человек;
танки - 530;
боевые бронированные машины - 1 597;
артиллерийские системы - 280;
РСЗО - 82;
средства ПВО - 47;
самолеты - 108;
вертолеты - 124;
автомобильная техника - 1 033;
корабли/катера - 4;
цистерны с ГСМ - 72;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 50;
специальная техника - 16.
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