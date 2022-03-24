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Российская авиация уничтожила за ночь 60 украинских военных объектов, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, включая 2 командных пункта. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них 2 командных пункта, 2 реактивные системы залпового огня, 4 склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», - сказал он.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 2 украинских беспилотника в районе Харькова и населенного пункта Старая Марковка, добавил генерал.

ВС России с начала спецоперации уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1 тыс. 572 танка и других боевых машин ВСУ.

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