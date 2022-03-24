В Узбекистане обнулили таможенные пошлины на ряд продуктов питания

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CentralAsia (UZ) - Таможенные пошлины на некоторые продукты питания в Узбекистане будут обнулены для недопущения резкого роста цен на продукты питания, заявил вице-премьер-министр экономического развития Джамшид Кучкаров.

При этом 30 декабря 2021 года, согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, были обнулены ставки таможенной пошлины при импорте пяти видов товаров — мясо, масло, муку, мыло и другие. Ранее ставки на эти товары варьировались от 5% до 20%.

Кучкаров не уточнил, на какие виды продуктов теперь будут обнулены таможенные пошлины. Он заявил, что министерство подготовит соответствующее постановление.

Кучкаров подчеркнул, что принимаются и другие меры для поддержки населения. Так, коммерческие банки и ЦБ осуществляют населению денежные переводы в рублях непрерывно, и поручено эти переводы продолжать.

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