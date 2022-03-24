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Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией, - глава украинского МИД
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) -  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете El Pais сообщил, что страна ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией. По его словам, Украина хочет аналогичные гарантии безопасности, которые есть у стран НАТО согласно 5 статье о Коллективной безопасности.

«Гарантией безопасности Испании как члена НАТО является статья 5, в которой говорится, что если кто-то нападет на нее, то все остальные члены будут ее защищать, - отметил Кулеба. - Мы хотим что-то подобное, что говорит о том, что если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции».

Министр заявил, что Украина ведет переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их потенциальном участии в этой модели.

«Они положительно отнеслись к этой идее. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Все остальное — это часть переговоров между РФ и Украиной», - сказал Кулеба.

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