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В Казахстане могут ввести запрет на вывоз лекарств

CentralAsia (KZ) -  Министерство здравоохранения РК планирует ввести временный запрет на вывоз лекарств из Казахстана - проект соответствующего приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, на 6 месяцев предлагается запретить вывоз с территории Казахстана лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, а также материалов и комплектующих для их производства.

Исключение составляют:

  • товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами Казахстана;
  • медицинские изделия по индивидуальным заказам исключительно для личного пользования;
  • товары для оказания международной гуманитарной помощи;
  • товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации;
  • лекарства, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и ОСМС;
  • образцы для проведения выставок без права реализации;
  • образцы для проведения исследований и испытаний;
  • радиофармацевтические препараты, изготовленные в организациях здравоохранения на месте их применения;
  • образцы для проведения экспертизы при госрегистрации;
  • лекарства передовой терапии для индивидуального применения с использованием аутологичных биоматериалов пациента или его донора;
  • лекарства для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС;
  • лекарства для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
  • лекарства, произведенные товаропроизводителями Казахстана, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы "СТ-1", в отношении которых введен запрет.

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 6 апреля.

Ранее в Министерстве здравоохранения РК ответили на сообщение о "дефиците" инсулина и других медикаментов на фоне геополитической ситуации.

Позже глава ведомства Ажар Гиният заявила о наличии проблем с поставками лекарственных препаратов из Украины в Казахстан.

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