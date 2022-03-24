В Казахстане могут ввести запрет на вывоз лекарств

CentralAsia (KZ) - Министерство здравоохранения РК планирует ввести временный запрет на вывоз лекарств из Казахстана - проект соответствующего приказа опубликован на портале "Открытые НПА".
Согласно документу, на 6 месяцев предлагается запретить вывоз с территории Казахстана лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, а также материалов и комплектующих для их производства.
Исключение составляют:
- товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами Казахстана;
- медицинские изделия по индивидуальным заказам исключительно для личного пользования;
- товары для оказания международной гуманитарной помощи;
- товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации;
- лекарства, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и ОСМС;
- образцы для проведения выставок без права реализации;
- образцы для проведения исследований и испытаний;
- радиофармацевтические препараты, изготовленные в организациях здравоохранения на месте их применения;
- образцы для проведения экспертизы при госрегистрации;
- лекарства передовой терапии для индивидуального применения с использованием аутологичных биоматериалов пациента или его донора;
- лекарства для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС;
- лекарства для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
- лекарства, произведенные товаропроизводителями Казахстана, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы "СТ-1", в отношении которых введен запрет.
Проект приказа находится на публичном обсуждении до 6 апреля.
Ранее в Министерстве здравоохранения РК ответили на сообщение о "дефиците" инсулина и других медикаментов на фоне геополитической ситуации.
Позже глава ведомства Ажар Гиният заявила о наличии проблем с поставками лекарственных препаратов из Украины в Казахстан.