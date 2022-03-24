«Талибан» назначил муллу Абдула-Гани Барадара на должность премьер-министра Афганистана

CentralAsia (CA) - Движение «Талибан» назначило муллу Абдула-Гани Барадара на должность премьер-министра в сформированном радикалами правительстве. Об этом 24 марта сообщает агентство Khaama Press. С сентября прошлого года главой правительства талибов был мулла Мохаммад-Хасан Ахунд.

По данным издания, это решение последовало за трехдневной встречей членов правительства талибов в городе Кандагар, расположенном на юге страны. По итогам консультаций было решено назначить новым премьер-министром Барадара. В начале сентября, когда талибы объявили состав своего правительства после захвата власти в Афганистане, Барадар был назначен заместителем Ахунда, который возглавил кабинет министров.

Заместителем нового главы правительства стал министр внутренних дел «Талибана» Сираджуддин Хаккани.

53-летний мулла Барадар был одним из ближайших соратников первого лидера талибов муллы Мухаммеда Омара. В прошлом он воевал против советских войск на стороне моджахедов, позднее, когда талибы пришли к власти в Афганистане в 1996-м году, занимал руководящие должности при их режиме (среди прочего исполнял обязанности министра обороны). После свержения режима талибов в 2001 году силами США и Северного альянса участвовал в боевых действиях против нового афганского правительства и иностранных войск.