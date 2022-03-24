Центробанк опроверг информацию Bloomberg, что Путин не разрешил главе Центробанка России Набиуллине уйти в отставку

CentralAsia (CA) - Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина после начала российских военных действий в Украине хотела уйти в отставку, но президент России Владимир Путин отклонил её просьбу, сообщил Bloomberg 23 марта со ссылкой на информированные источники.

В Кремле не ответили Bloomberg о предполагаемом намерении Набиуллиной покинуть свой пост. Между тем в ЦБ сказали, что публикация Bloomberg не соответствует действительности.

18 марта Путин предложил Госдуме переназначить Набиуллину главой ЦБ ещё на 5 лет.

Полномочия Набибуллиной на посту председателя истекали в конце июня. По закону президент должен был представить кандидатуру за 3 месяца до этого срока, то есть до 24 марта.

«Нынешние взгляды Набиуллиной, выдвинутой на прошлой неделе на новый 5-летний срок, узнать не удалось. Ей остается справляться с последствиями войны, которая быстро свела на нет многое из того, чего она добилась за 10 лет, прошедших с момента её вступления в должность. Люди заявили, что отъезд сейчас будет расценен как предательство президентом, с которым она тесно сотрудничала почти два десятилетия», – написали в Bloomberg.

Госдума рассмотрит вопрос назначения 58-летней Эльвиры Набиуллиной 20 апреля. Она возглавляет Банк России с 2013 года.