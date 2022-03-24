Telegram стал самым популярным мессенджером в России. Он впервые обошел WhatsApp по объему трафика

CentralAsia (CA) - Telegram за первые две недели марта впервые обошел по популярности WhatsApp в России - его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, говорится в исследовании «Мегафона», передает «Ведомости».

Специалисты компании проанализировали мобильный интернет-трафик с помощью инструментов Big Data (более 72 млн человек).

«В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране… За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим месенджерам и социальным сетям», - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента. Сервис начал активно расти с 24 февраля.

При этом доля WhatsApp сократилась с 48% до 32% - он занимает второе место по объему трафика, доля Viber снизилась с 5% до 4%. Согласно исследованию, если на конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, то на данный момент он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, в них самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

«Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp - 26 мегабайт, Viber - 8 мегабайт», - добавляется в исследовании.