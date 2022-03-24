Песков заявил, что Абрамович принимал участие на начальном этапе переговоров с Украиной

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский бизнесмен Роман Абрамович действительно принимал участие в переговорах между Россией и Украиной «на начальной стадии», передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, является ли Роман Абрамович посредником в переговорах России и Украины, Песков сказал, что на текущий момент переговорочный процесс происходит «между делегациями», а Абрамович принимал в них участие «на начальной стадии».

Накануне, 23 марта, американская газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден вывел из-под санкций миллиардера Абрамовича по личной просьбе украинского президента Владимира Зеленского.