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Песков заявил, что Абрамович принимал участие на начальном этапе переговоров с Украиной
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский бизнесмен Роман Абрамович действительно принимал участие в переговорах между Россией и Украиной «на начальной стадии», передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, является ли Роман Абрамович посредником в переговорах России и Украины, Песков сказал, что на текущий момент переговорочный процесс происходит «между делегациями», а Абрамович принимал в них участие «на начальной стадии».

Накануне, 23 марта, американская газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден вывел из-под санкций миллиардера Абрамовича по личной просьбе украинского президента Владимира Зеленского.

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