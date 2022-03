BBC News: Украинская армия уничтожила десантный корабль Черноморского флота России

CentralAsia (CA) - В портовом городе Бердянске был уничтожен российский десантный корабль и повреждены еще два катера. Об этом сообщает издание Би-би-си со ссылкой на ВМС Украины.

Украинские военные опубликовали кадры рано утром в четверг, 24 марта и заявили, что «Орск» был обстрелян украинскими силами.

Подробности того, что стало причиной взрыва и пожара на борту корабля, неясны.

Бердянск, расположенный к западу от осажденного порта Мариуполь, был захвачен через 4 дня после начала российских военных действий в Украине.

Россия говорит, что использовала порт в качестве базы для переправки техники для своих войск.

«Российское армейское телевидение приветствовало прибытие «Орска» в Бердянск на прошлой неделе как «эпическое событие», поскольку это был первый российский военный корабль, пришвартованный там», - пишет издание.

Video of the Black Sea Fleet’s Orsk Project 1171 large landing ship offloading BTR-82A vehicles in Berdyansk. https://t.co/G2RaJM1DaL pic.twitter.com/S21wCfcIbO