BBC News: Украинская армия уничтожила десантный корабль Черноморского флота России

CentralAsia (CA) - В портовом городе Бердянске был уничтожен российский десантный корабль и повреждены еще два катера. Об этом сообщает издание Би-би-си со ссылкой на ВМС Украины.

Украинские военные опубликовали кадры рано утром в четверг, 24 марта и заявили, что «Орск» был обстрелян украинскими силами.

Подробности того, что стало причиной взрыва и пожара на борту корабля, неясны.

Бердянск, расположенный к западу от осажденного порта Мариуполь, был захвачен через 4 дня после начала российских военных действий в Украине.

Россия говорит, что использовала порт в качестве базы для переправки техники для своих войск.

«Российское армейское телевидение приветствовало прибытие «Орска» в Бердянск на прошлой неделе как «эпическое событие», поскольку это был первый российский военный корабль, пришвартованный там», - пишет издание.

Video of the Black Sea Fleet’s Orsk Project 1171 large landing ship offloading BTR-82A vehicles in Berdyansk. https://t.co/G2RaJM1DaL pic.twitter.com/S21wCfcIbO — Rob Lee (@RALee85) March 21, 2022

На кадрах с беспилотника, снятых корреспондентом российского государственного телевидения, видно, как бронетранспортер выгружают из «Орска» в порту. Бронетехника должна была использоваться для усиления российских войск, говорится в сообщении телеканала.

Видео, размещенное военно-морским флотом и в социальных сетях, показало взрывы и горящий большой корабль в порту в 05:00 по Гринвичу в четверг.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила украинскому телевидению, что военные поразили «огромную цель», способную нести 20 танков, 45 бронемашин и 400 военнослужащих.

Бердянск имеет важное стратегическое значение для России, он расположен между Крымом и городом Мариуполем, примерно в 80 км к востоку, где около 100 тыс. человек остаются в затруднительном положении перед российскими военными действиями.

«Захват городов Бердянск и Мелитополь является частью заявки России на создание сухопутного моста из Крыма к границе с Россией, а также на создание внутреннего пути к городу Запорожье», - пишет издание.

Украинские официальные лица заявили, что нападение на «Орск» имело еще и символическое значение, предполагая, что он мог участвовать в «первоначальном захвате Крыма Россией в 2014 году, указывая на медали, которые, по-видимому, были вручены командиру корабля и члену экипажа».