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Путин обсудил ход военной операции на Совбезе
// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (KG) -  Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности. На совещании обсудили ход военной операции на Украине, а также антисанкционную политику. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Участники совещания подробно обсудили ход переговорного процесса между Россией и Украиной. Выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны»,- сказано в заявлении пресс-службы.

Также на совещании обсудили текущую макроэкономическую ситуацию.

На совещании выступил министр обороны Сергей Шойгу. Ранее СМИ сообщали, что он пропал из публичного поля с 11 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это большими объемами работы министра.

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