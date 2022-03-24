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Президент Узбекистана принял главу ЕБРР

CentralAsia (UZ) -  В рамках программы проходящего Ташкентского международного инвестиционного форума президент Шавкат Мирзиёев сегодня принял главу Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

По информации пресс-службы главы государства, обсуждены практические аспекты дальнейшего активного участия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в продвижении программы социально-экономических реформ в стране.

Портфель проектов банка в нашей стране достиг 3 миллиардов евро с увеличением доли инвестиций в частный сектор до 50 процентов.

Узбекистан второй год подряд лидирует в регионе по объемам капиталовложений этого ведущего финансового института.

В ходе встречи достигнута договоренность о подготовке «дорожной карты» по углублению партнерских отношений.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в области трансформации и приватизации государственных предприятий и банков, привлечении прямых иностранных инвестиций, поддержки проектов «зеленого» развития, энергетики и транспорта, внедрения эффективных механизмов государственно-частного партнерства, прежде всего при продвижении инфраструктурных проектов, а также поддержки программ женского и молодежного предпринимательства.

Рассмотрен также ход подготовки к проведению в следующем году Ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР в Узбекистане.

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