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Представитель «Талибана» опроверг перестановку в правительстве Афганистана
Предыстория: «Талибан» назначил муллу Абдула-Гани Барадара на должность премьер-министра Афганистана

CentralAsia (CA) -  Официальный представитель радикального движения «Талибан»*, захватившего власть в Афганистане, Забиулла Муджахед опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о смене главы правительства радикалов. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в сети Twitter.

Отмечается, что главой кабинета министров талибов остается мулла Мохаммад-Хасан Ахунд, занявший эту должность в сентябре прошлого года.

Ранее 24 марта афганисианские медиа сообщили, что после трехдневной встречи ряда высокопоставленных членов правительства талибов в Кандагаре кабинет министров возглавил мулла Абдула-Гани Барадар. В сентябре прошлого года, когда радикальное движение объявило состав своего правительства, Барадар был назначен первым вице-премьером, то есть первым заместителем Ахунда.

По словам Муджахеда, информация о смене премьер-министра не соответствуют действительности. «Никаких изменений в кабинет министров внесено не было», — отметил Муджахед.

Талибы захватили власть в середине августа 2021 года. Спустя менее месяца они объявили состав своего правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения, являющиеся, за исключением единиц, выходцами из пуштунских племен. Позже состав правительства был несколько раз расширен. Однако, по данным на середину февраля, 82,7% членов правительства, сформированного «Талибаном», составляют пуштуны, 96,5% из них — талибы.

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