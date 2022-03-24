Путин обсудил ход военной «операции» в Украине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности. На совещании обсудили ход военной операции на Украине, а также антисанкционную политику. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

«Участники совещания подробно обсудили ход переговорного процесса между Россией и Украиной. Выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны»,— сказано в заявлении пресс-службы.

Также на совещании обсудили текущую макроэкономическую ситуацию.