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Путин обсудил ход военной «операции» в Украине

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности. На совещании обсудили ход военной операции на Украине, а также антисанкционную политику. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

«Участники совещания подробно обсудили ход переговорного процесса между Россией и Украиной. Выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны»,— сказано в заявлении пресс-службы.

Также на совещании обсудили текущую макроэкономическую ситуацию.

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