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США запретили любые сделки с золотом, связанные с Центробанком России

CentralAsia (KG) -  США будут вводить санкции за любые сделки с золотом, связанные с Банком России, говорится в сообщении американского Минфина. В заявлении также сказано, что в санкционные списки попали глава «Сбербанка» Герман Греф и 328 депутатов Госдумы.

Новые санкции призваны лишить ЦБ возможности использовать международные резервы, включая золото, для поддержки российской экономики и финансирования боевых действий на Украине, пояснили в Минфине США. В сообщении Белого дома подчеркивается, что «совместная работа» будет осуществлять со странами G7 и Европейского союза.

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