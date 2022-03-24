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НАТО перебросит на восточный фланг 40 тыс. военнослужащих

CentralAsia (KG) -  Страны, входящие в блок НАТО, на саммите 24 марта решили усилить восточный фланг альянса после начала военной спецоперации России на Украине. Туда перебросят 40 тыс. военнослужащих, а в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии сформирую четыре многонациональные боевые группы. Об этом сообщает Коммерсант.

«Эти шаги будут подкреплены усиленными учениями с повышенным вниманием к коллективной обороне и оперативной совместимости»,— сказано в заявлении НАТО. В нем подчеркивается, что меры альянса организации «превентивые» и «неэскалационные», они смогут обезопасить всех союзников.

Представители НАТО «полны решимости» поддерживать «скоординированное международное давление на Россию». Как заявляет альянс, следующую стратегическую концепцию примут в Мадриде. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите, потребовал от НАТО «неограниченной военной помощи» для Украины.

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