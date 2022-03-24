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В Казахстане отменят масочный режим в помещениях

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане отменят требование о ношении масок в помещениях, передает МВК по нераспространению COVID-19.

24 марта под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

"Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, межведомственной комиссией приняты следующие решения:

  • отменить обязательное ношение масок в помещениях;
  • сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);
  • сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;
  • разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования".
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