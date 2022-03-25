Polygon (MATIC): Каково комплексное решение для расширения Ethereum?

CentralAsia (MNG) - Polygon (MATIC): комплексное решение для расширения Ethereum

Давайте взглянем на Polygon (ранее Matic Network), решение уровня 2, которое обеспечивает расширенные платежные, финансовые решения, атомарную торговлю, dApp и DEX.

Краткий обзор

Ранее известный как Matic Network, Polygon улучшил производительность блокчейна Ethereum и значительно увеличил размер сети и общую скорость транзакций. Polygon использует свой блокчейн Proof-of-Stake (PoS) и соединения Commit Chain, чтобы помочь расширить сеть Ethereum, и пытается устранить неэффективность, которая может помешать широкому внедрению технологии блокчейна.

Polygon — основа криптосетей

Polygon — это расширение уровня 2, предназначенное для популяризации платформы Ethereum. Появление децентрализованных приложений (dApps), способных обрабатывать большие объемы транзакций, обеспечивая производительность, простоту использования (UX) и безопасность, создало огромную перегрузку в сети Etherium. Polygon решает эту проблему, используя Proof-of-Stake (PoS) Commit Chain и решения для расширения More Viable Plasma (MoreVP) уровня 2, чтобы достичь производительности в 1000 раз выше, чем у сети Etherium. PoS-блокчейн Polygon привлекает более 80 Ethereum dApps к Ethereum и другим блокчейнам Proof-of-Work (PoW) без необходимости общей перегрузки сети и служит основной сетью Commit Chain Ethereum.

Polygon проходит через цепочку Commit, сеть транзакций, которая работает вместе с основной цепочкой блоков — в данном случае Ethereum. Сети фиксации объединяют пакеты транзакций и проверяют данные в большом количестве, прежде чем возвращать их в основную сеть. Теоретически Polygon может генерировать миллионы транзакций (TPS) в секунду при подключении к базовой сети, такой как Ethereum, и интегрировать тысячи сетей для увеличения пропускной способности.

В настоящее время Polygon использует соединение Commit Chain только для сокращения времени транзакций, но в конечном итоге будет использовать другие механизмы масштабирования уровня 2, такие как Optimistic Rollups.

В настоящее время Polygon полностью сосредоточен на Ethereum, но планирует разрабатывать продукты, которые будут расширяться для поддержки других блокчейнов и обеспечения сетевого взаимодействия между различными протоколами.

Matic Token и Matic Wallet

Matic Token (MATIC) является собственным токеном Polygon и имеет несколько различных применений, одно из которых заключается в передаче протокола через механизм на основе газа, используемый для оплаты накопленных сетевых сборов за счет вычислительной мощности сети для передачи данных. Этот механизм позволяет разработчикам программного обеспечения и участникам экосистемы создавать dApps на полигонах, платя токены MATIC за использование платформы и ее системы разработки.

MATIC можно хранить в кошельке Matic Wallet, что позволяет владельцам делать ставки на свои токены и напрямую управлять своими инвестициями. Кошелек Matic Wallet создан с использованием технологии MoreVP от Polygon как простое в использовании решение для держателей токенов MATIC, позволяющее безопасно и просто управлять своей криптовалютой. Matic Wallet работает очень быстро и интегрируется с WalletConnect, что позволяет пользователю хранить закрытые ключи и получать доступ к другим полигональным функциям. Он также позволяет пользователям подключаться к различным dApps, делать ставки на токены MATIC и владеть другими токенами ERC-20.

В будущем Polygon надеется выйти за пределы Ethereum и задействовать другие блокчейны, которые создают собственную децентрализованную финансовую (DeFi) экосистему. Для массового развертывания DeFi новая инфраструктура блокчейна должна быть децентрализованной, неизменной, надежной, крупномасштабной, недорогой и быстрой, и Polygon надеется решить эту проблему.

Polygon — реальное использование криптосетей

Оплата: Криптовалютная платформа Polygon предназначена для того, чтобы позволить dApps ускорить платежи и позволяет осуществлять почти мгновенные платежи за счет комбинации пользовательского интерфейса прикладного программирования (API) и инструмента разработки программного обеспечения (SDK). Этот процесс позволяет dApps, продавцам и пользователям напрямую получать или оплачивать любой тип криптовалюты, но обычно доступен в токенах ERC-20 или ETH.

Система внедряется в три этапа:

Платежи с токенами Ethereum (ETH) и ERC-20 Множественные переводы токенов активов и платежи с использованием ядерных свопов в сотрудничестве с поставщиками услуг ликвидности Fiat — это платежная система на основе Fiat, используемая поставщиками услуг ликвидности.

Кредитная платформа: Polygon создает механизм, который позволяет продавцам анализировать кредитные рейтинги путем оценки истории транзакций пользователей, зарегистрированных для использования платформы. Эта функция реализована совместно с протоколом Dharma Protocol. Ведущий кредитный протокол Aave имеет ликвидность более 1 миллиарда долларов на рынке Polygon, который насчитывает более 8000 пользователей.

Игры: решение Polygon для масштабирования сайдчейна уровня 2 направлено на то, чтобы сделать игры на основе блокчейна быстрее и лучше. Игры на блокчейне отстают от традиционных компьютерных и консольных игровых систем из-за низкой скорости транзакций и высокой задержки в сети. Благодаря технологии масштабирования Commit Chain от Polygon и сети Ethereum разработчики и геймеры смогут более эффективно создавать игры и играть в них. Способность Polygon развивать игровую индустрию блокчейна может проявиться не в лучшее время, поскольку невзаимозаменяемые токены (NFT) и рынки NFT повышают репутацию индустрии блокчейна и криптовалюты, и многие игроки покупают NFT в различных типах игр и начали продавать и обменивать. Лучшие игровые приложения и приложения NFT, в том числе Aavegotchi, Neon District, Zed Run и Cometh, расширили пользовательский интерфейс Polygon.

Другое использование: Polygon предназначен для многих других приложений, таких как децентрализованные биржи (DEX), чтобы помочь пользователям быстро реализовать необходимые платежные часы, чтобы обеспечить более быструю и дешевую торговлю. Quickswap, Dfyn и ComethSwap, которые свидетельствуют о высоком уровне активности пользователей, являются одними из Polygon DEX. Такие протоколы, как Curve и mStable, также подтверждают недорогие и малозатратные свопы на стейблкоины. Кроме того, решение Polygon для плазменного масштаба позволяет ускорить атомарный обмен токенизированными и нетокенизированными активами.

Большинству децентрализованных приложений dApp требуется способ подписать транзакцию без ввода личной информации из-за проблем с конфиденциальностью пользователей. Улучшенная масштабируемость, Polygon помогает создавать dApp и открытое распознавание.

Polygon расширяется благодаря возможностям Matic

Первоначально известная как Matic Network, Polygon, открывшаяся в 2017 году, всегда преследовала цель создать архитектуру масштаба Ethereum. Quickswap, Dfyn и ComethSwap, которые свидетельствуют о высоком уровне активности пользователей, являются одними из Polygon DEX. Такие протоколы, как Curve и mStable, также подтверждают недорогие и малозатратные свопы на стейблкоины. Кроме того, решение Polygon для плазменного масштаба позволяет ускорить атомарный обмен токенизированными и нетокенизированными активами.

Большинству децентрализованных приложений dApp требуется способ подписать транзакцию без ввода личной информации из-за проблем с конфиденциальностью пользователей. Улучшенная масштабируемость, Polygon помогает создавать dApp и открытое распознавание.

Polygon расширяется благодаря возможностям Matic

Первоначально известная как Matic Network, Polygon, открывшаяся в 2017 году, всегда преследовала цель создать архитектуру масштаба Ethereum. Компания, которая уже несколько лет работает под названием Matic Network, добилась этого с помощью своих решений для масштабирования PoS-цепей и плазменных сайдчейнов. Официальный переход к полигонам, объявленный в феврале 2021 года, сохраняет ту же миссию, но с новыми масштабами и технологическими амбициями в рамках экосистемы Ethereum.

В отличие от предыдущих, теперь у Polygon универсальный подход.

Polygon стремится превратить Ethereum в настоящую многоцепочечную экосистему, которая выигрывает не только от первоначальной реализации, предоставляемой Matic Network, но и от масштабируемости всех Layer-2. Polygon является частью переработанной «poly» части проекта, предлагающей комплексные решения кризиса масштабируемости Ethereum.

Polygon по-прежнему в основном представляет собой сайдчейн-соединение и использует свою основную сеть PoS с апреля 2021 года, но представил другие решения уровня 2, такие как zkRollups и Optimistic Rollups, автономные боковые сети, корпоративные сети, корпоративные сети безопасности, а также межсетевое взаимодействие. протоколы. планирует расширить свои услуги, включив в них. Таким образом, Polygon описывает себя как швейцарский армейский нож для развития масштабов и инфраструктуры Ethereum.

Важно отметить, что уже проверенная инфраструктура Polygon, цепочка PoS и сайдчейны Plasma, будут работать непрерывно. Новые дополнения и решения для расширения Polygon будут полностью построены на этих основах. В сети Polygon зарегистрировано более 3000 децентрализованных приложений, обработано ~ 1,5 млрд транзакций и достигнуто ~ 100 млн уникальных пользователей.

С развитием дополнительной инфраструктуры расширения и полномасштабной мультичейн-экосистемы Polygon надеется превратить Ethereum в «Блокчейн-Интернет». Сейчас к Polygon присоединились несколько членов сообщества Ethereum, и он получает более прямую поддержку от крупных разработчиков Ethereum, чем когда-либо прежде. Многогранная роль консультанта является преимуществом дальнейшего развития и успеха проекта.

Протокол Polygon амбициозен, но у проекта есть технологии, поддержка и опыт, чтобы выполнить свои обещания. Хотя до сих пор неясно, насколько Polygon может помочь расширить сеть Ethereum, преимущества этого не следует недооценивать.

источник: krypto.mn

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