МИД Монголии решил направить ноту в посольство России

CentralAsia (MNG) - МИД Монголии принял решение направить ноту в ответ на информацию, предоставленную посольством России в Facebook

На официальной странице посольства России в Facebook сегодня размещен пост «Вниманию членов Монгольской демократической партии и сторонников либерального господства США».

Граждане Монголии обвинили посольство в нарушении дипломатии путем вынесения предупреждений любой стороне или гражданину в стране пребывания. Тем более пост посольства РФ в Монголии начинает: «Вниманию членов Монгольской демократической партии и сторонников либерального господства США».

По сообщению Министерства иностранных дел, «этот вопрос был принят во внимание. Нота была отправлена ​​в посольство России. Ответа не получено».

Демократическая партия Монголии выступила со следующим заявлением:

«Посольство России в Монголии распространило заявление на своей официальной странице в социальной сети. Например, посольство России в Монголии разместило 24 марта 2022 года «Вниманию членов Монгольской демократической партии и сторонников либерального господства США». Все члены ДП и партии были шокированы заявлением, которое было грубым, неэтичным и нарушало Венскую конвенцию.

Монголия — демократическая страна, принявшая новую демократическую конституцию в 1992 году, провозгласившая себя миролюбивым, независимым внешнеполитическим и суверенным независимым государством. Прошло 30 лет с тех пор, как Конституция гарантировала основные права граждан высказывать свое мнение, выражать свое мнение и объединяться.

Десятки тысячи членов демократов добровольно присоединились к правоцентристской идеологии, не являющейся доминантой какой-либо страны (США). Это концепция, основанная на свободе, общей ценности человечества. Поэтому Демократическая партия считает заявление посольства РФ грубым вмешательством во внутренние дела Монголии в целом.

Государства-участники Венской конвенции признают полное равенство друг друга и привержены поддержанию международного мира и безопасности и развитию дружественных отношений между народами. Напоминаем посольству России в Монголии об этом принципе и требуем от имени всех членов Демократической партии извинений от посольства России за свои грубые действия и требуем официальных объяснений».

«Время, когда Москва контролировала взгляды граждан независимого государства, закончилось в 1990-е годы. Министерству иностранных дел следует направить официальную ноту протеста», — пишут граждане страны.

источник: news.mn

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