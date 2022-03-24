Глава Чечни сообщил, что его силовики заняли администрацию Мариуполя

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Задействованные в спецоперации на Украине чеченские бойцы взяли под контроль здание администрации Мариуполя, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг», — написал он.

Он добавил, что «другие подразделения двигаются в параллельных направлениях города и зачищают его».