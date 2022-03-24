Глава Чечни сообщил, что его силовики заняли администрацию Мариуполя
- Азия и мир, общество
- 22:54, 24 марта 2022
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Рамзан Кадыров
CentralAsia (CA) - Задействованные в спецоперации на Украине чеченские бойцы взяли под контроль здание администрации Мариуполя, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг», — написал он.
Он добавил, что «другие подразделения двигаются в параллельных направлениях города и зачищают его».
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