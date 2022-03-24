экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава Чечни сообщил, что его силовики заняли администрацию Мариуполя
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) -  Задействованные в спецоперации на Украине чеченские бойцы взяли под контроль здание администрации Мариуполя, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг», — написал он.

Он добавил, что «другие подразделения двигаются в параллельных направлениях города и зачищают его».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • НАТО перебросит на восточный фланг 40 тыс. военнослужащих
  • Монгольский проект НПЗ будет завершен в назначенный срок
  • Путин обсудил ход военной «операции» в Украине с Совбезом и Шойгу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com