Препятствия, с которыми сталкиваются зарубежные избиратели Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия не позволяет эмигрантам проголосовать на ключевых выборах.

В 1990-х годах, когда Монголия перешла от государственного социализма к многопартийной демократии, ее граждане получили право голоса и право на свободное передвижение. Спустя более трех десятилетий в стране состоялись многочисленные выборы, и по мере углубления демократии численность ее диаспоры также увеличилась, увеличившись с нескольких тысяч в 1992 году до более 120 000 в 2020 году.

Однако демократия дома не привела к полному предоставлению избирательных прав монгольским экспатриантам. Диаспоре разрешено избирать только президента в стране, где преобладает парламентская демократия. Кроме того, явка среди экспатов была разочаровывающе низкой: в 2021 году только 7 394 из примерно 120 000 монголов, проживающих за границей, зарегистрировались для голосования, и только 2082 человека (39,8 процента зарегистрированных) проголосовали.

Какие факторы заставляют демократии предоставлять избирательные права своей диаспоре? Распространяются ли эти условия на Монголию? И почему явка низкая? Статья основана на обзоре литературы и интервью, в первую очередь с монгольскими эмигрантами в США и Канаде.

Исследователь миграции Жан-Мишель Лафлер использует первичные данные, собранные в Италии, Мексике и Боливии, которые предоставили своим электоратам избирательные права в 2000-х годах, и выделяет две основные объясняющие переменные. Во-первых, когда страны происхождения рассматривают эмигрантов как активы в мировой экономике (одним из способов количественной оценки этого являются денежные переводы), право голоса используется для обеспечения лояльности. Вторым фактором является роль эмигрантских ассоциаций и лобби, которые могут оказывать давление на местных акторов, чтобы они обсуждали внешнее голосование в законодательном органе. Кроме того, как и в случае с Италией, ассоциации могут настаивать на создании внешнего избирательного округа, что исключит необходимость физического присутствия избирателя в родной стране.

Монголия имеет высокие баллы по первой переменной. Денежные переводы из других стран значительны: 548,83 млн долларов США, что эквивалентно 4,1 процента ВВП, в 2020 году, что выше, чем в среднем по странам с низким и средним уровнем дохода (1,7 процента ВВП). Что касается второго фактора, то такие организации, как Совет монголов за рубежом, провели мероприятия по картированию диаспоры и определили право голоса как пункт, который необходимо включить в их повестку лоббирования. Однако неясно, какой вес у этих групп в монгольском парламенте.

Призыв к предоставлению избирательных прав усложняется тем фактом, что на политическом ландшафте в значительной степени доминирует Монгольская народная партия, в то время как монгольские экспатрианты считаются в значительной степени симпатизирующими партиям, которые в настоящее время находятся в оппозиции.

В 2021 году, когда кандидат от оппозиции Энхбат Дангаасурэн набрал лишь 21,6% голосов на президентских выборах, около 75% из 2082 избирателей за границей отдали свои голоса за него.

Явка также неизменно низкая среди зарубежных монголов. Адвокат из Монголии Уянга Дэлгэр пишет, что в 2012 году, когда экспатриантам разрешили голосовать на парламентских выборах, проголосовало всего около 2279 человек. Впоследствии монголы за границей были ограничены в голосовании только на президентских выборах. Явка оставалась низкой, о чем свидетельствуют цифры явки на выборах 2013 г. (4242) и выборах 2017 г. (4767).

Одна из причин, по которой наши опрошенные в Северной Америке не голосовали, заключалась в том, что для этого требовалась регистрация, а также посещение посольств, расположенных в столицах. Хотя это было возможно для избирателей, проживающих в Оттаве или Вашингтоне, округ Колумбия, или их окрестностях, это стало затруднительно для избирателей, живущих на Среднем Западе или вдоль западного побережья. Согласно опросу Pew от 2021 года, самая высокая концентрация монголов в Соединенных Штатах наблюдается в таких городах, как Чикаго (более 1100 километров от посольства Монголии в Вашингтоне, округ Колумбия), Лос-Анджелес (3700 километров), Сан-Франциско (3900 километров). км), Сиэтл (4500 км) и Денвер (2670 км).

Давая нам некоторое представление о трудностях с голосованием, житель Чикаго монгольского происхождения, который возглавляет организацию монгольской диаспоры, говорит, что избиратели должны зарегистрировать свои имена за 30 дней до выборов, прежде чем им даже разрешат посетить посольство.

Хотя расстояние может объяснить низкую явку, чем объясняется низкий уровень регистрации? Как указывалось выше, в 2021 году для голосования зарегистрировались только 7 394 человека (из примерно 120 000 монгольских эмигрантов).

Работы Лафлера дают некоторые ответы. Во-первых, по его словам, если граждане не имеют административных причин (обновление паспорта) или не находятся в чрезвычайной ситуации (необходимость репатриации), они обычно не обращаются в дипломатические представительства. Во-вторых, избиратели, выступающие против политических режимов своих стран, опасаются преследований, если их местонахождение будет установлено властями. В-третьих, пишет он, многие мигранты, живущие в других странах, могут не иметь документов.

Виктор Лутенко, глава отдела Международной организации по миграции в Монголии, говорит, что сама необходимость регистрации добавляет к длинному списку проблем, связанных с голосованием за пределами страны, отпугивая многих потенциальных избирателей. Он выступает за молдавскую систему, где регистрация используется только для информирования избирательных органов о том, как лучше всего организовать голосование за границей: количество и расположение избирательных участков, количество бюллетеней, часы работы и т. д. Подобную систему он говорит, позволит любому, кто живет за границей с монгольским паспортом, голосовать за своего кандидата, не требуя регистрации.

В стране с общим населением около 3,2 миллиона человек 120 000 монголов, проживающих за границей, составляют значительный избирательный блок, около 4 процентов населения. Следует приложить больше усилий для обеспечения того, чтобы они тоже могли принимать участие в демократических процессах своей страны, особенно в процессе голосования.

авторы: Анушка Чандарана, Энтони Кумпсон, Джемайма Огунделе и Нараянан (Хари) Г.Л., получают степень магистра государственной политики и международных отношений в Университете Британской Колумбии в Ванкувере и изучают монгольскую диаспору в Канаде и США Анушка Чандарана и Нараянан (Хари) Г.Л. также являются научными сотрудниками Института азиатских исследований UBC.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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